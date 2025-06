Da Napoli in su alla Fabbrica delle Candele una passeggiata fra alcuni dialetti d' Italia | uno spettacolo di parole e musica

Immergiti in un viaggio tra suoni e parole con "Da Napoli in su" alla Fabbrica delle Candele: uno spettacolo unico che celebra la ricchezza dei dialetti italiani, partendo dalla vibrante Napoli. Un concerto di emozioni con Ida Esposito e Maurizio Frassineti, tra musica e tradizione, pronto a sorprendere e coinvolgere il pubblico. Non perdere questa occasione di scoprire l'anima nascosta del nostro paese, dove le parole diventano musica e la musica diventa...

Giovedì 19 giugno alle ore 21 alla Fabbrica delle Candele va in scena "Da Napoli in su", uno spettacolo di parole e musica, una passeggiata fra alcuni dialetti d'Italia, partendo da Napoli con Ida Esposito che, accompagnata dal chitarrista Maurizio Frassineti, proporrà alcuni classici della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Da Napoli in su", alla Fabbrica delle Candele una passeggiata fra alcuni dialetti d'Italia: uno spettacolo di parole e musica

In questa notizia si parla di: napoli - alcuni - fabbrica - candele

Incendio all’ospedale Policlinico Federico II di Napoli: evacuati alcuni pazienti - Un incendio è scoppiato questa mattina all'ospedale policlinico Federico II di Napoli, interessando l'edificio 14.

Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 21 al 24 novembre 2024; Rione Sanità a Napoli, distrutta l'araucaria monumentale di oltre 150 anni; Super Sud, un tuffo nella storia: l’industria nel Regno delle Due Sicilie.