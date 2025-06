Da Migliarina alle 5 Terre La stazione diventa hub | Pronti 35 treni in più

Da anonima stazione di periferia a centro pulsante del turismo della provincia, La Spezia Migliarina si trasforma in un vero e proprio hub ferroviario, con 35 treni in più al giorno. Un progetto atteso da tempo che rivoluziona il sistema dei trasporti, migliorando la mobilità e favorendo l’afflusso turistico verso le Cinque Terre. La sfida ora è gestire questa crescita, garantendo efficienza e comfort per tutti i viaggiatori.

Da anonima stazione di periferia a centro di gravità del trasporto turistico della provincia. La Spezia Migliarina diventa ufficialmente l'hub dei treni da e per le Cinque Terre che nelle ultime settimane, giorno dopo giorno, cominciamo a registrare sempre di più il 'pienone'. Un progetto atteso da tempo per dare maggior ordine al sistema dei trasporti cittadini, con l'obiettivo in primis di sollevare la stazione centrale dal 'carico' dei turisti in arrivo dalla Riviera e al tempo stesso, evitare l'accesso dei pullman turistici a ridosso del centro con tutte le conseguenza in termini di traffico e ambiente.

È stato inaugurato oggi l'hub ferroviario della stazione La Spezia Migliarina con l'attivazione di un nuovo binario al servizio dei viaggiatori dei treni Cinque Terre Express Si tratta di un intervento strategico da oltre 15 milioni di euro frutto di un protocollo d'in

