Da Kiwior a Zinchenko | così il Milan rivoluziona la sua difesa

Il mercato del Milan è in fermento: tra partenze e nuovi arrivi, i rossoneri preparano una vera e propria rivoluzione difensiva. Da Kiwior a Zinchenko, passando per Doué, la squadra si ridisegna per affrontare la nuova stagione con rinnovato entusiasmo. La sfida è aperta: quali saranno le scelte finali di Tare e Allegri? Scopriamo insieme tutti i possibili colpi che potrebbero cambiare le sorti del Milan.

La difesa del Milan è un cantiere aperto, tra partenze e nuovi possibili arrivi. Cambierà il terzino destro, si rivoluzionerà il blocco centrale e non soltanto. E i nomi nell'agenda di Tare e Allegri sono diversi: da Kiwior a Zinchenko passando per Doué, ecco tutti i possibili colpi di mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Kiwior a Zinchenko: così il Milan rivoluziona la sua difesa

In questa notizia si parla di: kiwior - zinchenko - milan - difesa

Milan pronto a rifare la difesa: Zinchenko erede di Theo. E al posto di Thiaw c'è Kiwior - Milano si prepara a rinforzare la sua linea difensiva con colpi di grande impatto: Zinchenko, erede di Theo Hernandez, potrebbe prendere il suo posto sulla fascia, mentre Kiwior, già esperto in Serie A con lo Spezia, va a rafforzare il cuore della retroguardia al posto di Thiaw.

#Milan pronto a rifare la difesa: #Zinchenko erede di #TheoHernandez . E al posto di #Thiaw c'è #Kiwior. Un emissario del cub rossonero a Londra per incontrare l’#Arsenal. Il terzino ucraino ha un costo accessibile, il centrale ha già un passato in A con lo Sp Vai su X

? - ` CT Italia : attesa per l’ok finale, si può chiudere in giornata con #Gattuso. ? #Milan: #Zinchenko scelto da #Allegri come sostituto di #TheoHernandez; Max vuole anche #Kiwior al posto di #Thiaw. Vai su Facebook

Da Kiwior a Zinchenko: così il Milan rivoluziona la sua difesa; Allegri vuole blindare il Milan: Zinchenko e Kiwior nel mirino; GdS - Milan punta Zinchenko e Kiwior per la difesa. Si allontana l’ipotesi Leoni?.

Milan pronto a rifare la difesa: Zinchenko erede di Theo. E al posto di Thiaw c'è Kiwior Scrive gazzetta.it: Il terzino ucraino ha un costo accessibile, il centrale ha già un passato in A con lo Spezia ...