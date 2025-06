da john wick alla ballerina vendicatrice ana de armas scarpe a punta e lanciafiamme

Tra guerre stellari, supereroi e icone del cinema, spunta una nuova saga che mescola azione, eleganza e vendetta: John Wick. Dalla vendicatrice con scarpe a punta e lanciafiamme alla ballerina forte e determinata, questa serie si distingue per stile e adrenalina. Un mix irresistibile di narrazione intensa e personaggi anticonvenzionali, pronta a catturare anche i più scettici. Entrando nell’organizzazione...

Tra gli innumerevoli spin-off di celebri saghe, da Star Wars agli Avengers, ora spunta questa estrazione dai quattro film sull’ex assassino ingabbiato in una galleria di ricatti e vendette John Wick. Tutto cominciò come serie eccentrica per fan, combinazione di marketing tra l’action-movie di arti marziali (tutti contro uno), 007 (la ritualità d’eleganza e mito di Wick) e Matrix (la grafica funebre e Keanu Reeves ). Entrando nell’organizzazione dei killer del Continental dopo infanzia con trauma, adolescenza da danzatrice e addestramento al combattimento micidiale secondo il mito della malvagia kikimora slava, la ballerina Eve deve affronta il suo passato e i responsabili del suo trauma, incontrando, inevitabilmente, anche "l’uomo nero" John Wick. 🔗 Leggi su Quotidiano.net