Da Hitler e Mussolini al salario sovietico | tutti gli scivoloni storici del ministro Tajani

Da Hitler e Mussolini al salario sovietico: tutti gli scivoloni storici del ministro Tajani. Nel parlare di Antonio Tajani e del suo rapporto con la storia, più che un’analisi servirebbe un ripasso, perché le sue uscite sembrano spesso dichiarazioni di propaganda più che semplici fraintendimenti. L’ultimo episodio, datato 11 giugno 2025, è solo l’ennesima dimostrazione di come anche i leader di spicco possano cadere in fraintendimenti clamorosi, lasciando spazio a riflessioni più profonde sulla conoscenza storica e il linguaggio politico.

Nel parlare di Antonio Tajani e del suo rapporto con la storia, più che un’analisi servirebbe un ripasso. Il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, già presidente del Parlamento europeo, ha negli anni inanellato una sequenza di scivoloni storici, a volte così grossolani da sembrare più operazioni propagandistiche che semplici distrazioni. L’ultimo, in ordine di tempo, è arrivato l’11 giugno 2025, quando per giustificare il suo no al terzo mandato per i presidenti di Regione, ha dichiarato: “Anche Hitler e Mussolini sono andati al potere vincendo le elezioni“. Una frase così sgangherata che ha costretto gli storici a fare gli straordinari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Da Hitler e Mussolini al salario sovietico: tutti gli scivoloni “storici” del ministro Tajani

In questa notizia si parla di: hitler - scivoloni - storici - ministro

Da Hitler e Mussolini al salario sovietico: tutti gli scivoloni storici del ministro Tajani; Scivoloni ministeriali Seri ma non troppo: tutte le gaffe dei neo ministri (per far partire il governo con il piede giusto).

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che non fu Hitler a volere l’olocausto - Netanyahu è una «distorsione storica pericolosa» che «riduce al minimo l’Olocausto, il nazismo e la responsabilità di Hitler nel terribile disastro del ... Si legge su ilpost.it

Alessandro Giuli, scivoloni e troppa sicurezza: il Ministro della cultura diventa una trappola - Doveva riportare il ministero della Cultura alla funzione che spetta al Collegio Romano: organizzare la politica dei beni storici, archeologici, spettacolari e musicali con competenza e ... Secondo ilmessaggero.it

I ringraziamenti nel libro che racconta Hitler in Italia, che oggi imbarazzano il ministro Giuli - Il libro è una discutibile tesi di laurea che racconta il viaggio di Hitler a Roma ... Scrive msn.com