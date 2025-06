Da dove arrivano le sigarette di contrabbando sequestrati oltre 160 Kg all’aeroporto di Bologna

Sei curioso di scoprire da dove provenivano le sigarette di contrabbando sequestrate all’aeroporto di Bologna? Oltre 160 chili di prodotti illegali sono stati intercettati durante un’intensa attività di controllo, che ha portato anche a sanzioni e denunce. Un intervento che mette in luce l’importanza della vigilanza contro il traffico illecito di tabacchi, un fenomeno che minaccia la legalità e la salute dei cittadini.

Bologna, 13 giugno 2025 – Il sequestro di circa 167 chili di sigarette, tabacco sfuso e prodotti da fumo per narghilè; la contestazione di 13 sanzioni amministrative e tre persone denunciate per ipotesi di reato connesse all’importazione illegale dei prodotti. Questo l’esito dell’attività di monitoraggio e controllo eseguita all’ aeroporto Marconi di Bologna, nei primi cinque mesi del 2025, svolta congiuntamente dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna e dai funzionari dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I traffici illeciti hanno interessato le principali tratte aeree internazionali in arrivo a Bologna, provenienti da Tunisia, Pakistan, Egitto, Turchia, Armenia e Georgia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da dove arrivano le sigarette di contrabbando, sequestrati oltre 160 Kg all’aeroporto di Bologna

