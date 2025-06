cyberpunk 2077 digital foundry svela come gira il gioco su nintendo switch 2

Nintendo Switch 2. Scopriamo insieme come Cyberpunk 2077: Ultimate Edition si comporta sulla nuova console, tra dettagli tecnici e sorprese che dimostrano quanto il nuovo hardware possa portare il gioco a un livello tutto nuovo. Digital Foundry ha analizzato ogni aspetto, rivelando un lavoro di ottimizzazione sorprendente che apre nuove possibilità per i gamers. Questa analisi ci permette di capire perché...

Una delle sfide tecniche più complesse per Nintendo Switch 2 al lancio è senza dubbio Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, che include sia l’avventura principale sia l’esigente espansione Phantom Liberty. Digital Foundry ha quindi deciso di mettere il titolo sotto la proverbiale lente d’ingrandimento, confermando che CD Projekt RED ha svolto un lavoro incredibilmente ambizioso, curando internamente il porting con ottimizzazioni su misura per l’hardware NVIDIA basato su ARM. Come abbiamo evidenziato nella nostra recensione, la nuova console Nintendo offre quattro configurazioni principali: Qualità (30fps) e Prestazioni (40fps), entrambe disponibili in modalità docked o portatile. 🔗 Leggi su Game-experience.it