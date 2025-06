Cus Ancona e Mantovani C5 | sinergia per il futuro del futsal anconetano

Pur mantenendo la propria identità, Cus Ancona e Mantovani C5 uniscono le forze per costruire un futuro più brillante nel futsal anconetano. Questa sinergia rappresenta una nuova opportunità di crescita, collaborazione e innovazione, puntando a rafforzare il settore giovanile, valorizzare il territorio e portare il nome di Ancona sempre più in alto nel panorama regionale e nazionale. Insieme, per un futsal più forte e coeso.

"Non è una fusione, manteniamo le due realtà, ma è una sinergia per aiutarci a vicenda". Con queste parole Fabio Carletti, responsabile del Cus Ancona sezione Calcio a 5, presenta il cammino comune intrapreso tra le realtà, Cus Ancona C5 e Mantovani C5, cammino volto alla valorizzazione del settore giovanile, del territorio e del futsal anconetano in ambito regionale e nazionale, nel pieno rispetto della normativa federale. Pur mantenendo la propria formale identità, le due società legheranno i propri destini attraverso un percorso condiviso che partirà dall’attività di base, si svilupperà nel vivaio e sfocerà in prima squadra, sia in Serie B con il Cus Ancona che in Serie C2 con la Mantovani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cus Ancona e Mantovani C5: sinergia per il futuro del futsal anconetano

In questa notizia si parla di: ancona - mantovani - sinergia - futsal

CNU 2025 Ancona Finale Calcio a 5 Maschile CUS Palermo vs CUS Molise diretta streaming Vai su Facebook

Cus Ancona e Mantovani C5: sinergia per il futuro del futsal anconetano; Sinergia Cus Ancona-Mantovani sul settore giovanile, Carletti: Un mix importante.

Cus Ancona e Mantovani C5: sinergia per il futuro del futsal anconetano sport.quotidiano.net scrive: Cus Ancona e Mantovani C5 uniscono le forze per valorizzare il settore giovanile e il futsal anconetano a livello regionale e nazionale.