Cura contro le truffe il progetto dell’Arma entra in ospedale

In un'epoca in cui le truffe ai danni degli anziani sono sempre più sofisticate, un nuovo progetto si propone di proteggere i nostri cari. La prima fase del corso "Una cura contro le truffe", organizzata da carabinieri, Irccs-Inrca e l’Università di Camerino, mira a sensibilizzare e formare professionisti sanitari per prevenire questi crimini. L’obiettivo principale è di sensibilizzare il pubblico e affinare le strategie di tutela, creando un network di sicurezza che possa fare la differenza.

Un progetto per prevenire le truffe a danno degli anziani, con il supporto dei professionisti sanitari. Si è svolta questa mattina, all’auditorium dell’ Irccs-Inrca di Ancona, la prima parte del corso "Una cura contro le truffe", organizzato dai carabinieri con l’Unità operativa complessa (Uoc) di Farmacia e Farmacologia Clinica dell’Irccs-Inrca di Ancona e l’ università di Camerino. L’obiettivo principale del progetto è di sensibilizzare il personale sanitario dell’istituto sul tema relativo alle truffe, che colpisce con significativa incidenza la terza età, creando spesso dei contraccolpi emotivi sulle vittime, difficilmente recuperabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Cura contro le truffe", il progetto dell’Arma entra in ospedale

In questa notizia si parla di: truffe - progetto - cura - arma

“Una cura contro le truffe”, avviato il progetto di carabinieri, Inrca e Unicam - Un'occasione preziosa per rafforzare la tutela dei cittadini e sensibilizzarli contro le truffe online e offline.

CRONACA - Al via il progetto “Una cura contro le truffe”. Arma dei Carabinieri, INRCA e UNICAM al fianco, in un approccio multi disciplinare, mirato a formare sul delicato e spinoso tema delle truffe agli anziani gli operatori dell’Inrca (e in futuro la rete dei Farm Vai su Facebook

'Cura contro le truffe', il progetto dell'Arma in ospedale; Bonifica oltre 100mila euro da un conto corrente estinto per acquistare un'auto di lusso: denunciata 30enne; 'Cura contro le truffe', il progetto dell'Arma in ospedale.

'Cura contro le truffe', il progetto dell'Arma in ospedale ansa.it scrive: Un progetto per prevenire le truffe a danno degli anziani, con il supporto dei professionisti sanitari.