Cuori 3 l' attesissima nuova stagione della fiction sui medici delle Molinette girata a Torino in autunno su Rai 1

Preparati a vivere un’altra emozionante avventura con la terza stagione di "Cuori", la fiction che ha conquistato i cuori degli italiani! Ambientata tra le suggestive strade di Torino e girata alle Molinette, questa nuova stagione promette colpi di scena e momenti di forte empatia. Le riprese si sono concluse a maggio e l’anteprima dei 12 episodi sarà presentata all'Italian Global Series Festival, a Rimini. Restate sintonizzati: l’attesa sta per finire!

È prevista per l'autunno, probabilmente per la fine di ottobre, la messa in onda di 'Cuori 3'. Le riprese, iniziate a fine gennaio a Torino, si sono concluse a fine maggio e un'anteprima dei 12 episodi, 6 serate da 100 minuti, sarà presentata all'Italian Global Series Festival, a Rimini

#MatteoMartari e #PilarFogliati torneranno su Rai 1 il prossimo autunno — indicativamente tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre — con la terza stagione di #Cuori, il medical drama ambientato nella Torino degli anni Sessanta.

"Cuori", tornano i medici delle Molinette: la terza stagione in autunno su Rai 1 - Dal 27 gennaio sono in corso a Torino le riprese che proseguiranno fino al 29 maggio

Sul set di Cuori, in autunno su Rai 1 la terza stagione - Dal 27 gennaio sono in corso a Torino le riprese che proseguiranno fino al 29 maggio

