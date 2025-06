Cultura motore di sviluppo Arriva il bando da 180mila euro per il rilancio del territorio

La cultura è il motore che dà slancio allo sviluppo locale, e ora arriva un'importante opportunità per il territorio. Con un bando da 180mila euro, la quarta edizione di "Cultura Motore di Sviluppo 2025" promossa da Fondazione Comunitaria del Varesotto e Camera di Commercio mira a rafforzare le organizzazioni non profit attive nel settore culturale, valorizzando il loro ruolo strategico. Scopri come questa iniziativa può fare la differenza per il tuo progetto.

Una dotazione complessiva di 180mila euro destinati a sostenere organizzazioni non profit del territorio attive nel campo della cultura. A tanto ammonta il bando Cultura Motore di sviluppo 2025 promosso da Fondazione Comunitaria del Varesotto e Camera di Commercio. L’obiettivo è rafforzare le capacità organizzative, gestionali e comunicative degli enti. L’iniziativa, alla sua quarta edizione, vuole riconoscere e premiare il ruolo delle organizzazioni culturali a favore dello sviluppo del territorio, dalle ricadute occupazionali alla valorizzazione dell’identità locale. Sono due le linee di intervento: la prima, con risorse per 120mila euro, è dedicata a soggetti che hanno già partecipato al bando o che si presentano per la prima volta e sostiene azioni di capacity building. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cultura, motore di sviluppo. Arriva il bando da 180mila euro per il rilancio del territorio

