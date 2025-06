Csm Borrelli indicato dalla Commissione nuovo procuratore di Reggio Calabria

La Quinta Commissione del Csm ha scelto all’unanimità Giuseppe Borrelli, attuale procuratore a Salerno, come nuovo procuratore di Reggio Calabria. Questa decisione rappresenta un passo importante per rafforzare l’azione giudiziaria in una delle zone più sensibili d’Italia. La proposta della Commissione, dopo la stesura di dettagliate valutazioni, evidenzia il suo impegno nel garantire una guida efficace e trasparente per la procura reggina.

