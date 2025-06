Se desideri vivere un’esperienza spirituale indimenticabile immerso nella natura e nella storia, non perdere il pellegrinaggio organizzato dal CSI Arezzo sulle orme di San Francesco all’Eremo di Montecasale. Un'opportunità unica per riscoprire i valori di speranza e solidarietà, condividendo un cammino che nutre anima e corpo. Preparati a partire alla scoperta di un luogo sacro e ricco di spiritualità, che ti trasformerà profondamente.

Arezzo, 13 giugno 2025 – Domenica 22 giugno: Pellegrinaggio e camminata alla Chiesa giubilare del "Giubileo della Speranza 2025" Programma Ore 9:00 - Ritrovo a Montecasale (Frazione Basilica, 59, 52037 Sansepolcro AR), sistemazione delle auto nel parcheggio a disposizione e completamento iscrizioni. Ore 9:30 – Presentazioni istituzionali e attività CSI Arezzo e Ass. Il Cammino della Traslazione ASD, introduzione a cura di Gianni di Walktiberina On Tour, saluto e benedizione con Padre Francesco dell'Eremo francescano di Montecasale Ore 9:50 - Visita del complesso di Montecasale a cura di Gianni dell'associazione camminatori Walktiberina On Tour Ore 10:30 - Partenza dall'Eremo di Montecasale per la camminata ad anello di circa 10 km con dislivello 300 mt, dove percorreremo anche un breve tratto della Via di Francesco e vedremo stupendi paesaggi sulla Valtiberina Ore 13:30 - rientro all'Eremo e pranzo autogestito e condiviso nel suggestivo salone del monastero Ore 15:00 – Momento conviviale e di condivisione di testimonianze e conclusione evento Evento in collaborazione tra: CSI.