Crollano gli incidenti meno 28% in tre mesi | Bene il limite dei 30

Gli incidenti stradali causati dall’eccesso di velocità diminuiscono del 28% nel primo trimestre 2025, con un saldo positivo per le strade italiane. Sono 915 gli incidenti, rispetto ai 1.270 dello stesso periodo del 2024, e i feriti scendono da 941 a 705, mentre i decessi sono passati da 11 a 7. Un trend che conferma l’efficacia delle misure di sicurezza adottate e la volontà di rendere le nostre strade più sicure per tutti.

Sono 915 gli incidenti stradali dipendenti dall’ eccesso di velocità nel primo trimestre 2025. Un calo del 28% rispetto ai 1.270 dello stesso periodo del 2024. Diminuiscono anche i feriti (da 941 nel 2024 a 705, –25%) e i morti (da 11 a 7, –36%) nelle strade di città e provincia. Quello dello scorso anno è l’unico anno paragonabile al 2025, in quanto negli anni precedenti sono stati diversi i fattori che hanno inciso su un numero basso di casi. Per questo, secondo le istituzioni presenti in prefettura durante la presentazione dell’osservatorio, "i dati dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo sono importanti e confortanti", se rapportati al 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it