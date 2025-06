Crolla il solaio della fornace Tre giovani feriti

Un episodio che poteva avere conseguenze più gravi si è verificato ieri pomeriggio a Castelveccana, quando il solaio di una vecchia fornace è crollato, coinvolgendo tre giovani. Per fortuna, i feriti sono stati soccorsi in tempo e non presentano ferite gravi, ma l’episodio ha suscitato grande scalpore tra i presenti. La sicurezza dei luoghi di svago sul lago resta una priorità da rafforzare, affinché incidenti come questo possano essere evitati in futuro.

Sfiorato il dramma ieri pomeriggio a Castelveccana in località Caldè, frequentata per il bagno nelle acque del Lago Maggiore. Tre ragazzini, tra i 15 e i 17 anni, sono rimasti feriti, per fortuna non in modo grave (ma grande spavento), nel crollo di un solaio di una struttura fatiscente, nell'area delle fornaci, da cui si stavano tuffando. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, allertato anche l' elisoccorso, i vigili del fuoco di Luino, i carabinieri, la Guardia Costiera, partita da Lesa. È accaduto intorno alle 15: la comitiva di giovanissimi aveva raggiunto la zona per un bagno, ma l'area delle fornaci, dismessa da decenni, è privata, l'accesso è vietato ed è delimitata da una recinzione che però viene sistematicamente forzata.

