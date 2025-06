Crolla il braccio della gru Condannato a un anno

Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, ma per fortuna si è concluso senza feriti. Il crollo di una gru di sei metri, avvenuto all’alba in via Cesare Battisti, ha causato danni e tensione, portando poi alla condanna per il responsabile. Questa vicenda ci ricorda quanto la sicurezza sul lavoro sia fondamentale: ogni incidente può cambiare vite in un attimo.

Un rumore assordante poco prima delle 7.30 e il braccio della gru lungo sei metri crolla e si abbatte contro la recinzione, il giardino e una parte della palazzina vicina al cantiere dove era montata. Per questo incidente, accaduto l’1 giugno del 2022 in via Cesare Battisti fortunatamente senza feriti, probabilmente anche per l’orario ancora di prima mattina, ieri il giudice per le udienze preliminari Andrea Giudici ha condannato per crollo colposo di costruzioni a 1 anno con la pena sospesa il responsabile della manutenzione della gru e ha rinviato a giudizio il titolare della ditta che aveva messo a disposizione la gru nel cantiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crolla il braccio della gru. Condannato a un anno

In questa notizia si parla di: crolla - braccio - condannato - anno

Alle 9:00 spazio a Spotlight - Notizie in primo piano. Chiara M. Gargioli e Renzo Giannantonio danno voce a tutte le notizie da quotidiani, riviste e... Vai su Facebook

Il crollo del braccio di una gru in un cantiere ad Albiate: rinviato a giudizio il noleggiatore, un anno al responsabile della manutenzione; ASIA TODAY Giappone: 88enne assolto dopo quasi cinquant'anni nel braccio della morte; Pena di morte, Giappone: quasi mezzo secolo nel braccio della morte da innocente.

Crolla il braccio della gru. Condannato a un anno Si legge su ilgiorno.it: 30 e il braccio della gru lungo sei metri crolla e si abbatte contro la recinzione, il giardino e una parte della palazzina vicina al cantiere dove era montata.