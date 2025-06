Critiche del sindacato | Martina Franca il Comune convoca l’azienda dei rifiuti Oggetti sicurezza dei mezzi e retribuzioni

Il futuro di Martina Franca si gioca anche sulla qualità del servizio di igiene urbana. Il Comune ha convocato l'azienda dei rifiuti per affrontare le critiche sollevate dalla FP CGIL, che evidenziano rischi sulla sicurezza e questioni retributive. Un appuntamento cruciale per garantire trasparenza e tutela dei lavoratori, perché solo dialogando si può costruire un sistema più sicuro ed efficiente. La parola ora passa alle parti coinvolte.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: L’ Assessore all’Ambiente Francesco Aquaro ha convocato per mercoledì 18 giugno, alle ore 10,00 a Palazzo Ducale, la ditta che svolge il servizio di igiene urbana per il Comune di Martina. La convocazione è stata inviata mercoledì 11, nello stesso giorno in cui è pervenuta al Comune una nota della FP CGIL di Taranto che segnala criticità relative alla sicurezza dei mezzi aziendali e ad aspetti relativi alla retribuzione dei lavoratori. L’obiettivo è quello di affrontare le questioni sollevate dall’organizzazione sindacale e di giungere ad una soluzione immediata e condivisa. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Critiche del sindacato: Martina Franca, il Comune convoca l’azienda dei rifiuti Oggetti, sicurezza dei mezzi e retribuzioni

