Cristiano Ronaldo avrà un suo Mondiale! CR7 nominato Ambasciatore Globale della Coppa del Mondo Esports 2025!

Cristiano Ronaldo, il celebre campione del calcio, si prepara a lasciare un’eredità unica nel mondo degli eSports: sarà l’ambasciatore globale della Coppa del Mondo Esports 2025! Questa nomina rivoluzionaria sottolinea come sport tradizionale e digitale si incontrino, aprendo nuove frontiere di intrattenimento e passione. Resta con noi per scoprire come CR7 trasformerà il panorama degli eSports, rendendo questo evento indimenticabile e all’insegna dell’innovazione.

Cristiano Ronaldo è stato ufficialmente nominato Ambasciatore Globale della Esports World Cup 2025, come annunciato dalla Esports World Cup Foundation (EWCF). Questa scelta rafforza ulteriormente la posizione dell’EWC come uno degli eventi sportivi e digitali più importanti e innovativi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo avrà un “suo” Mondiale! CR7 nominato Ambasciatore Globale della Coppa del Mondo Esports 2025!

