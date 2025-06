Crisi Israele-Iran | Meloni sente Trump von der Leyen e Merz

Dopo il vertice di governo sull’escalation in Medio Oriente, Meloni si è confrontata con Trump, Von der Leyen e Merz, cercando strategie comuni per affrontare la crisi israelo-iraniana. I colloqui telefonici successivi testimoniano l’urgenza di una risposta coordinata internazionale. In un clima di tensione crescente, l’Europa e gli Stati Uniti cercano di trovare una via diplomatica per scongiurare un’ulteriore escalation nel cuore del Medio Oriente.

Concluso il vertice di governo per fare il punto sull'escalation militare in Medio Oriente. Successivamente il premier ha avuto colloqui telefonici con i leader. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Crisi Israele-Iran: Meloni sente Trump, von der Leyen e Merz

