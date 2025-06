Crisi in Medio Oriente Meloni sente Trump Merz e von der Leyen

In un momento di grande tensione in Medio Oriente, la diplomazia internazionale si mobilita per trovare una soluzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avviato contatti con figure chiave come Donald Trump, Friedrich Merz e Ursula von der Leyen, dimostrando l’impegno dell’Italia nel promuovere dialogo e stabilità nella regione. La partita diplomatica è più aperta che mai: quali saranno le prossime mosse per risolvere questa complessa crisi?

Diplomazie al lavoro sulla crisi in Medio Oriente. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito il presidente statunitense Donald Trump, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Crisi in Medio Oriente, Meloni sente Trump, Merz e von der Leyen

In questa notizia si parla di: crisi - medio - oriente - meloni

Medio Oriente, decine di morti nei raid israeliani. A Gaza crisi umanitaria - Nel cuore di Gaza, decine di vittime nei raid israeliani evidenziano la drammatica escalation di una crisi umanitaria senza precedenti nella regione del Medio Oriente.

Quando la crisi in Medio Oriente arriva a Roma, il Partito democratico si conferma laboratorio permanente di divisioni. “Due popoli, due Stati, tre cortei”: la sintesi brutale non viene dai detrattori, ma fotografa la frattura interna che la questione Gaza ha riacceso Vai su X

Ieri il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato parole di grande rilievo sullo scenario internazionale, in particolare sulla crisi in Medio Oriente. Poco prima del concerto al Quirinale per celebrare la Festa della Repubblica, alla pres Vai su Facebook

Iran, Meloni riunisce governo e servizi. La premier sente Trump, Merz e von der Leyen; La Russa e Meloni discutono della crisi in Medio Oriente, aggiornamento alle Commissioni Esteri; Meloni sente Trump, Merz e von der Leyen sulla crisi in Iran.

La Russa e Meloni discutono della crisi in Medio Oriente, aggiornamento alle Commissioni Esteri - Il presidente del Senato La Russa elogia il governo per la prontezza nel riferire sulla situazione del Medio Oriente. Secondo quotidiano.net

Crisi Israele-Iran: Meloni sente Trump, von der Leyen e Merz - Concluso il vertice di governo per fare il punto sull'escalation militare in Medio Oriente. Da msn.com

Ignazio la russa ha contattato giorgia meloni e membri del governo per la crisi in medio oriente - Il presidente del Senato Ignazio La Russa coordina con il governo di Giorgia Meloni l’analisi della crisi in Medio Oriente, preparando il Parlamento italiano a un confronto urgente sulle implicazioni ... Come scrive gaeta.it