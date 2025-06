Cressida Bonas la storica ex di Harry di nuovo mamma nel ricordo della sorella scomparsa

Cressida Bonas, nota ex fidanzata del Principe Harry, torna a vivere la gioia della maternità. Dopo aver dato alla luce il secondo figlio, ha scelto un nome che rende omaggio alla sorella scomparsa, arricchendo così la sua famiglia di nuove emozioni e ricordi preziosi. La sua storia, fatta di amore e ricordi profondi, continua a incantare e ispirare. Un nuovo capitolo si apre per questa donna forte e affascinante.

La storia ex fidanzata del Principe Harry è diventata di nuovo mamma. Cressida Bonas ha dato alla luce il suo secondo figlio, scegliendo un nome che omaggia la sorella scomparsa. Cressida Bonas, ex di Harry, di nuovo mamma. La seconda figlia di Cressida Bonas, come riporta il Daily Mail, è arrivata due anni dopo la nascita di Wilbur. Si allarga così la famiglia formata da Cressida Bonas ed Harry Wentworth-Stanley, agente immobiliare e compagno di Università della modella e influencer. Nel 2020, due anni dopo l’annuncio del fidanzamento, la coppia si era sposata con una cerimonia blindata alla presenta di pochi intimi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cressida Bonas, la storica ex di Harry di nuovo mamma, nel ricordo della sorella scomparsa

Cressida Bonas di nuovo mamma: l'ex compagna del principe Harry aveva raccontato la sua battaglia con l'infertilità per sostenere le altre donne - Cressida Bonas, ex compagna di Harry e madre coraggiosa, ha condiviso pubblicamente la sua battaglia contro l'infertilità, rivelando di aver affrontato la fecondazione in vitro.

