Cremonese altro cambio in Serie A | ufficiale l’addio di Stroppa

Un’altra rivoluzione in Serie A: la Cremonese annuncia ufficialmente l’addio di Giovanni Stroppa, segnando un importante cambio alla guida tecnica dopo la promozione. Un’estate caldissima per il mercato degli allenatori, tra addii eccellenti e nuove sfide. La squadra lombarda si prepara a scrivere un nuovo capitolo, mentre i tifosi attendono con trepidazione le prossime mosse. E ora, il futuro della Cremonese è tutto da scoprire.

Cremonese, la decisione ufficiale sul futuro di Giovanni Stroppa nel ruolo di allenatore dopo la promozione ottenuta. Tutti i dettagli in merito. Altro cambio in panchina in Serie A, in un'estate che si sta rivelando caldissima anche sul fronte degli allenatori. Dopo l'annuncio dell'addio di Filippo Inzaghi al Pisa, arriva anche il comunicato ufficiale della Cremonese, che saluta Giovanni Stroppa. Il tecnico ha riportato i grigiorossi in Serie A e ora si appresta a chiudere la sua avventura in Lombardia. Di seguito il comunicato pubblicato dalla società grigiorossa.