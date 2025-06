Cremlino ' Putin ha parlato con Netanyahu e Pezeshkian'

In un momento di intensa tensione internazionale, il Cremlino annuncia che Vladimir Putin ha dialogato telefonicamente con Benyamin Netanyahu e Masoud Pezeshkian, affrontando le crescenti preoccupazioni legate all'escalation militare tra Israele e Iran. Questi colloqui sottolineano l'importanza di un dialogo diplomatico per cercare di contenere i rischi e trovare soluzioni pacifiche in un contesto globale sempre più complesso. La diplomazia russa si pone così come mediatrice in un'area di grande instabilità .

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha avuto delle conversazioni telefoniche col premier israeliano, Benyamin Netanyahu, e col presidente iraniano, Masoud Pezeshkian: lo afferma il Cremlino, ripreso dall'agenzia Ria Novosti, affermando che i colloqui si sono svolti "alla luce" di quella che Mosca definisce "la pericolosa escalation della situazione a seguito dell'azione militare di Israele contro l'Iran". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cremlino, 'Putin ha parlato con Netanyahu e Pezeshkian'

