Creed II | tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

Questa sera su Italia 1 alle 21:20, non perdere "Creed II", il film del 2018 diretto da Steven Caple Jr. con Sylvester Stallone, Michael B. Jordan e Tessa Thompson. Un emozionante racconto di passione, sfide e rivincite nel mondo della boxe, che ti terrà incollato allo schermo. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa avvincente pellicola, un must per gli appassionati di sport e dramma.

Creed II: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, venerdì 13 giugno 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Creed II, pellicola del 2018 diretta da Steven Caple Jr. con protagonisti Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film segue la storia di Adonis Creed (Michael B. Jordan), un giovane pugile professionista, figlio del grande Apollo Creed e allenato dallo storico rivale del padre, Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Adonis ha una felice storia d’amore con Bianca (Tessa Thompson), che diventerĂ presto sua moglie. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Creed II: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

In questa notizia si parla di: creed - film - italia - tutto

Creed – Nato per combattere: la spiegazione del finale del film - Il finale di "Creed – Nato per combattere" chiude un capitolo epico con una lezione di resilienza e determinazione.

L’eredità di Apollo ? Michael B. Jordan e Sylvester Stallone in un film che colpisce al cuore. “Creed - Nato per combattere”, oggi in prima serata su #Italia1 Vai su Facebook

Stasera in tv torna il cult del cinema sportivo che dominò gli incassi e toccò corde profonde (padri, pugn ...; I Peccatori, l'horror con Michael B. Jordan in uscita al cinema promette terrore puro; Creed III - Film (2023).

Creed II, film su Italia 1: trama, attori e cast - Questa sera, venerdì 13 giugno 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Creed II. Secondo msn.com

Creed – Nato per combattere, film su Italia 1: trama, attori e cast - Questa sera, venerdì 30 maggio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Creed - Si legge su msn.com

Creed 3: il trailer italiano del film diretto e interpretato da Michael B. Jordan - Il 2 marzo 2023 il film Creed 3 arriverà nelle sale il 2 marzo, ecco il trailer italiano del sequel diretto ... Da movieplayer.it