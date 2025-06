credemholding approvato il bilancio 2024

Credemholding ha approvato il bilancio 2024 con un utile netto consolidato di 489 milioni di euro, segnando una crescita del 10,9% rispetto all’anno precedente. Questo risultato testimonia la solidità e la capacità di sviluppo del gruppo, rafforzata dall’incremento dei profitti della controllata Credito Emiliano S.p.A., sostenuta dalla crescita del margine finanziario e da altre strategie vincenti. Un traguardo che conferma la posizione di leadership nel settore bancario italiano.

L’assemblea degli azionisti di Credemholding (società che controlla il 79,82% del capitale sociale di Credito Emiliano SpA) ha approvato il bilancio dell’esercizio 2024 che si è chiuso con un utile netto consolidato di 489 milioni di euro in crescita del 10,9% rispetto ai 441 milioni dell’anno precedente. Il dato riflette l’incremento dell’utile della controllata Credito Emiliano S.p.A., favorito dalla crescita del margine finanziario e dal contenuto costo del rischio. I positivi risultati raggiunti hanno consentito di deliberare la distribuzione di un dividendo pari a 10 euro per azione, in crescita del 53,8% rispetto ai 6,5 euro del 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it