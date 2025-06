Crafting Giornaliero Mutaforma su FC 25 – Tutte le SCR e Obiettivi

Se sei appassionato di FIFA 25 e desideri massimizzare i tuoi premi quotidiani, la promo Mutaforma rappresenta un'opportunità imperdibile. Grazie alle sfide giornaliere, come le SCR Argento Super, potrai ottenere pacchetti e bonus esclusivi, mantenendo alta la motivazione giorno dopo giorno. Scopri tutte le strategie e gli obiettivi per sfruttare al massimo questa innovativa modalità e trasformare ogni sessione di gioco in un successo!

La promo Mutaforma di FC 25 introduce una serie di sfide giornaliere pensate per chi vuole ottenere pacchetti e premi bonus grindando con costanza. Ecco il riepilogo completo delle SCR giornaliere, dell' aggiornamento Mutaforma e degli obiettivi collegati. SCR Giornaliera Argento Super. Ripetibile: Max 7 volte al giorno (si riattiva dopo 24h). Scadenza: 27 giorni 23h 59m. Premio: 1x Super Silver Pack (Non scambiabile). Modulo: 4-4-2. Requisiti: Esattamente 1 giocatore Argento.. Aggiornamento Misto Mutaforma. Ripetibile: Max 30 volte al giorno (si riattiva dopo 24h). Scadenza: 27 giorni 23h 59m.

