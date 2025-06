Covisoc | verdetto decisivo per il ripescaggio del Ravenna in Serie C

La situazione è molto delicata e incerta, poiché il verdetto della Covisoc potrebbe essere decisivo per il futuro del Ravenna in Serie C. Questa sera, infatti, si farà luce sulla regolarità delle domande presentate, aprendo finalmente uno spiraglio di speranza o delineando un’ipotesi di esclusione. Per il club giallorosso, secondo nella graduatoria dei ripescaggi, ogni dettaglio conta: il momento cruciale è alle porte e le sorti sono ancora da scrivere.

Questa sera è in arrivo il primo 'verdetto'. La Covisoc, al termine dell'analisi delle domande di iscrizione delle squadre di serie C 'aventi diritto', dirà chi è in regola e chi non lo è, ovvero, chi è dentro e chi è fuori. È, appunto, il primo e importante passo per farsi un'idea delle possibilità di ripescaggio del Ravenna. Per il club giallorosso, 2° nella graduatoria dei ripescaggi dietro alla costituenda Inter U23, la situazione è molto chiara. Tenuto conto che la Spal (per fortuna.) ha presentato la domanda di ammissione alla serie C, ma, un attimo dopo, ha comunicato di voler rinunciare alla categoria per ripartire dai dilettanti, servirà un'altra società 'boccata'.

Con la conclusione dei play out, tenuto conto che alle squadre penalizzate "dovrebbe" essere precluso il diritto al ripescaggio, la graduatoria per un possibile ripescaggio dovrebbe essere questa: 1. Pro Patria 2. Sestri Levante 3. Legnago Salus 4. Caldiero 5.

