Covid cos' è il super vaccino Moderna e a chi serve

Il nuovo vaccino, in arrivo per la stagione virale respiratoria 2025-2026, promette una maggiore protezione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Covid, cos'è il super vaccino Moderna e a chi serve

Pfizergate, tribunale Ue boccia von der Leyen su sms con Bourla su acquisto 1,8 mld dosi vaccino Covid Pfizer su 4,2 mld totali: “Rendere legittimo l'accesso agli atti" - Il tribunale dell'Unione Europea ha respinto la posizione di Ursula von der Leyen riguardo ai messaggi scambiati con il CEO di Pfizer, Albert Bourla, sull'acquisto di 18 miliardi di dosi di vaccino contro il Covid.

Covid in crescita, Moderna crea il super-vaccino per i più a rischio. Ok della Fda Vai su X

Covid, cos'è il super vaccino Moderna e a chi serve - Moderna ha messo a punto un nuovo vaccino contro il COVID che promette una maggiore protezione e è indicato per le persone più a rischio. Si legge su gazzetta.it

Covid in crescita, Moderna crea il super-vaccino per i più a rischio. Ok della Fda - L’approvazione di mNEXSPIKE si è basata sui dati degli studi clinici in fase avanzata: hanno dimostrato che la sua efficacia non è inferiore a quella di Spikevax nelle persone con più di 12 anni, ... Secondo repubblica.it

Covid, in Campania arriva il vaccino Moderna il 25 gennaio: non richiede i super-frigoriferi - Il vantaggio rispetto al vaccino di tipo Pfizer è che il Moderna non richiede i super- Riporta fanpage.it