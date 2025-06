Cotto rovente le opere della discordia Lazzerini si scusa | Non succederà più

Il sindaco Riccardo Lazzerini si schiera apertamente contro le controversie che hanno coinvolto le fornaci storiche di Impruneta, assumendosi la piena responsabilità e chiedendo scusa pubblicamente. Con un gesto sincero e deciso, Lazzerini riconosce l'importanza dell'artigianato tradizionale e si impegna a tutelare il patrimonio culturale locale. La sua presa di posizione rappresenta un passo importante per ricostruire fiducia e rispetto verso le radici di questa amata comunità.

"Mi scuso con le fornaci storiche per quanto successo, me ne assumo pienamente la responsabilità". Il sindaco Riccardo Lazzerini fa un mea culpa nei confronti delle 7 fornaci del Marchio Cat, nato a tutela dell’artigianato tradizionale e storico del cotto imprunetino. "Le scuse private non sono bastate, allora le faccio pubbliche" dice il primo cittadino in un video sui social girato tra le opere in cotto presenti nella centrale piazza Buondelmonti. Sono tutti manufatti delle fornaci locali, dato che le uniche due opere non imprunetine davanti al palazzo comunale, che hanno suscitato feroci critiche e polemiche negli scorsi giorni, sono state repentinamente rimosse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it