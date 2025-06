Costanza Caracciolo | Ho una distasi addominale ho capito che qualcosa non andava quando…

Costanza Caracciolo ha recentemente condiviso il suo percorso di consapevolezza riguardo a una distasi addominale, una condizione spesso poco conosciuta ma che può influenzare profondamente la qualità della vita. Durante l'intervista a 'La volta buona', ha raccontato come abbia capito che qualcosa non andava e l'importanza di riconoscere i segnali del proprio corpo. La sua esperienza ci invita a prestare attenzione ai nostri bisogni e a non sottovalutare mai i segnali di disagio.

Costanza Caracciolo ha raccontato ospite, giovedì 12 giugno, a 'La volta buona' di aver scoperto di avere una diastasi addominale.

