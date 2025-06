Costanza Caracciolo attaccata sui social | Avevo la pancia gonfia ma era una diastasi

Costanza Caracciolo ha condiviso una sua esperienza estrema sui social, rivelando di aver sofferto di diastasi dopo la gravidanza. Un’episodio che ha suscitato sorpresa e solidarietà tra i followers, portando alla luce un problema spesso sottovalutato. La showgirl ha aperto il suo cuore in tv, offrendo un messaggio di speranza e consapevolezza a tutte le mamme. Continua a leggere su Perizona.it per scoprire come ha affrontato questa sfida e il suo percorso di rinascita.

Costanza Caracciolo ha sofferto di diastasi e ne ha parlato in tv, ospite di Caterina Balivo, nel salotto de “La . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Costanza Caracciolo attaccata sui social: “Avevo la pancia gonfia, ma era una diastasi”

In questa notizia si parla di: costanza - caracciolo - diastasi - attaccata

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: vespa notturna, lutto, nozze intime e nascita in pandemia - Costanza Caracciolo ha raccontato la sua affascinante storia d'amore con Bobo Vieri, intrecciando momenti di gioia e sfide.

“È un distaccamento del retto addominale, mi chiedevano se fossi ancora incinta”. Costanza Caracciolo ha raccontato di aver avuto una diastasi addominale di 5 cm dopo la gravidanza e per questo di essere stata presa di mira sui social. Vai su Facebook

Costanza Caracciolo: Ho avuto una diastasi addominale di 5 cm. Sui social attaccata per la mia forma fisica; Costanza Caracciolo, ecco come ho scoperto di avere una diastasi addominale; Costanza Caracciolo e l'aborto: I giornali anticiparono la notizia della gravidanza, ricevevo auguri mentre piangevo.

Costanza Caracciolo: “Ho avuto una diastasi addominale di 5 cm. Sui social attaccata per la mia forma fisica” Si legge su fanpage.it: Costanza Caracciolo ha raccontato di aver avuto una diastasi addominale di 5 cm dopo la gravidanza e per questo di essere stata presa di mira sui social ...