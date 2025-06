Così l’antica via orientale dello Yoga ha sedotto il mondo moderno

L'antica via orientale dello yoga ha conquistato il mondo moderno, attraversando culture e confini. Dai templi in India alle palestre di tutto il globo, questa pratica si è trasformata in un fenomeno globale, abbracciando aspetti di benessere, business e spiritualità. Ma cosa significa davvero fare yoga oggi? È ancora una via di meditazione e crescita interiore o si è evoluto in un semplice prodotto di consumo? Per rispondere a queste domande bisogna anzitutto capire che…

Dai templi in India alle palestre di tutto il mondo fino ad arrivare ai luoghi più impensabili: lo yoga è diventato un vero e proprio fenomeno globale assumendo forme molteplici tra benessere, business, commercio e spiritualità. Cosa significa esattamente fare yoga al giorno d ' oggi? È ancora una pratica meditativa e spirituale o è diventato solamente un prodotto di consumo? Per rispondere a queste domande bisogna anzitutto capire che cos'è effettivamente lo yoga e quali sono le sue origini. Dagli albori al boom globale Lo yoga, che in sanscrito – una delle lingue riconosciute ufficialmente dall ' India – significa "unione", indica per l ' appunto l ' integrazione tra corpo e mente, tra individuo e cosmo, tra essere umano e coscienza.

