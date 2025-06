Così la coesione favorisce la crescita dell’economia Presentato il rapporto promosso dalla fondazione Symbola

La coesione sociale e territoriale sono fondamentali per stimolare la crescita economica, come dimostra il nuovo rapporto “Coesione è competizione” presentato oggi dalla Fondazione Symbola. Frutto di un ampio lavoro di analisi e collaborazione tra importanti istituzioni, il rapporto sottolinea come investire nella coesione possa diventare il motore di una competitività sostenibile e duratura. Scopriamo insieme i principali spunti e le strategie per valorizzare questo prezioso patrimonio.

Il rapporto “Coesione è competizione” di Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo, Unioncamere e Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne in collaborazione con Aiccon Ipsos, è stato presentato oggi al seminario di Fondazione Symbola da Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola; Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo; Eugenia Rocella, ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia; Paolo Gentiloni, copresidente Task Force sul Debito Onu; Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere; Nando Pagnoncelli, presidente e Ad Ipsos Italia. Ne hanno discusso Leonardo Becchetti, ordinario di Economia politica dell’Università di Roma Tor Vergata; Simone Gamberini, presidente Legacoop; Vincenzo Boccia, presidente Associazione Italiana degli Insigniti della Legion d’Onore; Vanessa Pallucchi, portavoce Forum nazionale Terzo Settore; Francesco Starace, partner Eqt Group; Stefania Trenti, head of Industry & Local Economies Research Intesa Sanpaolo; Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidarietà; Stefano Zamagni, presidente Emerito Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

