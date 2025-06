Così Comune di Terni e Ast vogliono bonificare e allargare la discarica di vocabolo Valle

Il Comune di Terni e AST puntano a un intervento strategico per bonificare e ampliare la discarica di Vocabolo Valle, una decisione cruciale per rispondere alle esigenze crescenti di smaltimento e gestione dei rifiuti. AST, in particolare, necessita di riprendere possesso dell’area occupata attualmente dalla discarica comunale e di reperire nuovi volumi per sostenere la propria attività industriale. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile e competitivo.

"Ast ha necessità di rientrare in possesso dell'area di sedime ancor oggi occupata dalla discarica comunale di rifiuti solidi urbani" e "di reperire nuovi volumi per ampliare la propria discarica aziendale in linea con le proprie esigenze industriali e produttive" poiché "i volumi di discarica ad.

