Cosenza truffa aggravata per conseguimento erogazioni pubbliche | sequestrato complesso turistico

Le indagini dei Finanzieri di Cosenza hanno scoperto un vasto giro di truffe aggravate ai danni delle erogazioni pubbliche, culminato nel sequestro di un complesso turistico del valore di oltre 33 milioni di euro. Questo importante intervento mira a contrastare le frodi e garantire la trasparenza nell'uso dei fondi pubblici. La lotta alla criminalità economica si rafforza: scopriamo insieme i dettagli di questa operazione esemplare.

I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Castrovillari, sottoponendo a vincolo cautelare reale un complesso turistico, adibito a Resort, e due porzioni di terreni, per un valore di oltre 33 milioni di euro. Le indagini, svolte dai militari del Gruppo Sibari, e coordinate della Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno consentito di disvelare un articolato sistema illecito per il conseguimento di finanziamenti pubblici erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico – per il tramite della società Invitalia S. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cosenza, truffa aggravata per conseguimento erogazioni pubbliche: sequestrato complesso turistico

