Cosenza ecco il resort di lusso sequestrato per truffa aggravata

A Cosenza, un lussuoso resort da 33 milioni di euro è stato sequestrato per truffa aggravata, svelando un articolato sistema illecito. Le indagini hanno rivelato come finanziamenti pubblici siano stati dirottati per realizzare un complesso alberghiero multifunzionale con centro benessere, dimostrando la pericolosa diffusione di frodi nel settore turistico. Un caso che mette in luce l’importanza della trasparenza e della legalità nel mondo degli investimenti.

A Cosenza è stato sequestrato un complesso turistico (assieme e due porzioni di terreni) del valore di 33 milioni di euro. Le indagini hanno svelato un sistema illecito per il conseguimento di finanziamenti pubblici erogati dal ministero dello Sviluppo economico poi usati per realizzare un complesso alberghiero multifunzionale con un centro benessere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cosenza, ecco il resort di lusso sequestrato per truffa aggravata

Cosenza, truffa aggravata per conseguimento erogazioni pubbliche: sequestrato complesso turistico - Le indagini dei Finanzieri di Cosenza hanno scoperto un vasto giro di truffe aggravate ai danni delle erogazioni pubbliche, culminato nel sequestro di un complesso turistico del valore di oltre 33 milioni di euro.

Villapiana: truffa sui fondi pubblici, sequestrato un resort da 33 milioni di euro Come scrive quicosenza.it: La Guardia di Finanza scopre un complesso schema fraudolento per ottenere finanziamenti statali.