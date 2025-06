Cos’è la lettera di messa in mora e quali sono gli effetti legali?

Scopri tutto sulla lettera di messa in mora: uno strumento fondamentale per tutelare i propri diritti e avviare un percorso legale efficace. Questa comunicazione formale invita il debitore a rispettare un’obbligazione ancora inevasa, stabilendo le basi per eventuali azioni giudiziarie. Ma quali sono gli elementi imprescindibili per una validità legale? Continua a leggere per conoscere i dettagli essenziali e i possibili effetti di questa importante procedura.

La lettera di messa in mora è una comunicazione formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere a un'obbligazione non ancora eseguita. Nel momento in cui il debitore riceve questa comunicazione, egli è costituto in mora, cioè è in ritardo nell'adempimento, con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini di responsabilità, interessi e possibile azione giudiziaria. Per essere valida, la lettera di messa in mora deve riferirsi a un credito certo, liquido ed esigibile. Quindi, il diritto del creditore non deve essere controverso, deve essere quantificabile e deve poter essere preteso immediatamente.

Cos’è la messa in mora e cosa comporta Da quifinanza.it: La lettera di messa in mora è un’intimazione formale che comporta delle conseguenze giuridiche precise che sono individuate da alcuni articoli del Codice Civile.