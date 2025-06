Cos’è la dottrina Begin e cosa c’entra con l’attacco israeliano all’Iran

Le recenti tensioni tra Israele e Iran hanno riacceso il dibattito sulla cosiddetta "Dottrina Begin". Questo termine, evocato in queste ore dopo l'attacco israeliano contro il programma nucleare iraniano del 13 giugno, richiama le strategie adottate dall'ex primo ministro Menachem Begin. Ma cosa c'entra questa dottrina con gli eventi attuali? Scopriamo come una strategia storica possa ancora influenzare il presente geopolitico e le scelte di Israele.

Ci sono due parole che sono tornate alla luce in queste ore, dopo il vasto attacco compiuto nelle prime ore del 13 giugno dalle forze di Israele contro il programma nucleare iraniano, quelle due parole sono “Dottrina Begin”. Chiamata così per via del presidente del Consiglio israeliano e fondatore del Likud Menachem Begin che la mise in atto, questo metodo – non una vera dottrina in senso stretto, essendo un termine comune con cui è definito questo modus operandi – prevede attacchi mirati preventivi contro potenziali nemici di Israele che stiano cercando di sviluppare armi atomiche, ritenute una minaccia esistenziale dallo stato ebraico, soprattutto se in mano a Paesi che portano avanti una retorica di distruzione dello stato di Israele. 🔗 Leggi su Tpi.it