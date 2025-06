Cosa succederà alle auto diesel Euro 5 chi rischia il blocco e come può cambiare la situazione sullo stop

Se possiedi un’auto diesel Euro 5, è fondamentale conoscere le prossime restrizioni che potrebbero influire sulla tua mobilità. Dal 1° ottobre 2025, quattro regioni italiane prevedono il blocco delle vetture più inquinanti nei comuni sopra i 30mila abitanti, ma ci sono segnali di possibili cambiamenti grazie all’intervento politico. Scopri come puoi prepararti e quali strategie adottare per affrontare al meglio questa sfida ambientale e normativa.

Dal 1° ottobre 2025 è in programma il blocco delle auto diesel Euro 5 in quattro Regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna, nei Comuni sopra i 30mila abitanti. Ma la Lega è intervenuta, nonostante lo stop fosse stato deciso dal governo Meloni, per rinviarlo. Ecco come possono cambiare le cose. 🔗 Leggi su Fanpage.it

