Cosa sono quei puntini sulla buccia delle mele e non solo? La risposta è incredibile

Cosa sono quei puntini sulla buccia delle mele e non solo? 232 incredibile! A prima vista, potrebbero sembrare imperfezioni estetiche, ma in realtà sono le lenticelle, minuscoli pori vitali per le piante. Questi piccoli dettagli permettono loro di “respirare”, scambiando aria e mantenendo equilibrato il metabolismo. Un mondo nascosto che rivela l’ingegnosità della natura, dimostrando come ogni dettaglio abbia un suo ruolo fondamentale nella vita vegetale.

A prima vita possono sembrare delle imperfezioni o delle particolarità estetiche. Invece, le lenticelle, quei piccoli puntini visibili sulla buccia di mele, pere, mango, avocado e patate, sono strutture essenziali per la vita delle piante. Questi minuscoli pori, infatti, svolgono un ruolo cruciale. Esse permettono alle piante di "respirare". Come gli esseri umani hanno bisogno di ossigeno, le piante richiedono anidride carbonica per crescere e prosperare (ecco perché per noi umani è essenziale circondarci di alberi). Fiori, alberi e frutti, insomma, assorbono CO2 e rilasciano ossigeno, ma essendo privi di narici o polmoni, si affidano alle lenticelle.

