Cosa sono le Società benefit e come funzionano | pro e critiche

Le Società Benefit rappresentano una rivoluzione nel mondo imprenditoriale, combinando profitto e sostenibilità sociale. Queste imprese si impegnano a generare impatti positivi sulla comunità e sull'ambiente, oltre a ottenere risultati economici. Ma come funzionano realmente queste aziende? Quali sono i vantaggi e le criticità di questa forma societaria? Scopriamolo insieme, analizzando pro e contro di un modello che sta cambiando il volto dell’economia italiana.

Roma, 13 giugno 2025 – Nel panorama economico italiano si fa largo una nuova generazione di imprese: le cosiddette Società Benefit - che scelgono di misurare il proprio successo non solo in euro, ma anche in impatto positivo sulla comunità - sono aumentate del 27% nel 2024. Secondo la Ricerca Nazionale sulle Società Benefit 2025, queste aziende hanno registrato una crescita mediana del fatturato del 26% nel triennio 2021-2023, quasi il doppio rispetto al 15,4% delle imprese tradizionali, dimostrando come il binomio profitto e beneficio comune non sia solo possibile, ma anche vantaggioso. Ma cosa sono esattamente le Società Benefit? Sono imprese che, oltre al tradizionale obiettivo di generare utili e dividendi per gli azionisti, assumono formalmente nel proprio statuto l’impegno a perseguire uno o più obiettivi di beneficio comune, ossia a creare un impatto positivo sulla società, sull’ambiente e sugli stakeholder. 🔗 Leggi su Quotidiano.net