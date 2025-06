Cosa sappiamo sulla donna di 68 anni che è caduta nel vano ascensore di una villetta a Milano

Un drammatico incidente scuote Milano: una donna di 68 anni è precipitata nel vano ascensore della sua villetta in costruzione, rischiando la paralisi. Attualmente ricoverata al San Carlo, l'episodio è stato ufficialmente catalogato come incidente domestico. Mentre le indagini proseguono, rimane il desiderio di fare luce sulle cause di questa sfortunata tragedia e di garantire maggiore sicurezza nelle abitazioni. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

La donna di 68 anni che è precipitata nel vano ascensore della sua villetta in costruzione a Milano è ancora ricoverata all'ospedale San Carlo e rischia la paralisi. Per il momento, le forze dell'ordine hanno classificato l'episodio come incidente domestico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

