Cosa sapere sulle tracce della Maturità 2025 | autori ricorrenze e anniversari per il tema di italiano

Sei alle porte dell'esame di Maturità 2025 e il toto-tracce per il tema di italiano è già in fermento! Ricorrenze, anniversari e autori di spicco come Calvino, Svevo, Dante e D'Annunzio potrebbero fare la differenza, offrendo spunti preziosi per un elaborato memorabile. Preparati a scoprire le possibili tracce e a cogliere ogni dettaglio che potrebbe guidarti verso il successo. Perché conoscere le scelte più calde è il primo passo verso una prova brillante!

Mercoledì 18 giugno 2025 inizia l'esame di Maturità con la prima prova scritta, e impazza il tototracce per il tema d'Italiano: attenzione ad anniversari e ricorrenze su cui potrebbe ricadere la scelta del MIM per le sette tracce divise tra analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità. Tra gli autori spuntano Calvino, Svevo, Dante e l'immancabile D'Annunzio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

