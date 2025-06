Cosa fare a Milano nel weekend del 13 14 e 15 giugno 2025 | tanti eventi anche sotto le stelle

Se state pianificando il vostro weekend a Milano dal 13 al 15 giugno 2025, preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile tra spettacoli, cultura e divertimento sotto le affascinanti luci notturne della città. Con eventi dedicati a ogni interesse, dalla musica all’arte, dall’attività sportiva alle visite culturali, Milano si trasforma in un palcoscenico aperto a tutti. Ecco cosa non potete perdere in questo weekend tra charme e aspettative!

Nel fine settimana del 13, 14 e 15 giugno 2025, Milano sarà protagonista di una nuova edizione di "Aperti per Voi Sotto le Stelle ", l'iniziativa promossa dal Touring Club Italiano che consente di scoprire chiese, palazzi storici, monumenti e luoghi solitamente inaccessibili attraverso aperture straordinarie e visite serali, pensate per raccontare la città in una luce diversa, fino al tramonto e oltre.

Jazz Nights. Cene con concerto al Don Lisander & Blue Note Milano. Dal 5 giugno al 24 luglio 2025 - Scopri l'atmosfera unica delle Jazz Nights al ristorante Don Lisander: dal 5 giugno al 24 luglio 2025, potrai gustare cene a tema abbinate a concerti di artisti selezionati dal Blue Note di Milano.

