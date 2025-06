Cortenuova rientra nel Distretto di polizia locale | stavolta con una vera convenzione

Cortenuova fa un passo importante verso una maggiore collaborazione con il territorio: dopo anni di accordi informali, ora entra ufficialmente nel Distretto di polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale con una convenzione vera e propria, già approvata dal Consiglio comunale. Un traguardo che rafforza la sicurezza e la sinergia tra le amministrazioni. La firma ufficiale arriverà nei prossimi mesi, consolidando un impegno condiviso per il bene della comunità e rendendo più efficace la gestione della sicurezza locale.

