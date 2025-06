Corte Usa | Trump può mantenere la Guardia nazionale schierata in California

Le tensioni tra il governo federale e la California si intensificano: Trump decide di mantenere la Guardia Nazionale schierata nello stato, sospendendo la precedente decisione del giudice Breyer che aveva restituito il controllo al governatore Newsom. Un’azione che sottolinea come le questioni di potere e sicurezza continuino a dividere le istituzioni americane, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro delle politiche statali e federali.

Sospesa la precedente decisione del giudice Breyer, che aveva ordinato di restituire il controllo delle truppe al governatore Newsom. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Corte Usa: Trump può mantenere la Guardia nazionale schierata in California

In questa notizia si parla di: corte - trump - mantenere - guardia

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali.

L’invio della Guardia nazionale e dei Marines serve a spostare l’attenzione dai tagli a programmi come Medicare e Medicaid, misure che sono impopolari anche presso l’elettorato repubblicano Vai su Facebook

Corte Usa, Trump può mantenere la Guardia Nazionale a Los Angeles; Proteste Los Angeles, corte d'appello autorizza Trump a tenere Guardia Nazionale; Corte Usa, Trump può mantenere Guardia Nazionale a Los Angeles.

Corte Usa, Trump può mantenere Guardia Nazionale a Los Angeles Come scrive giornaledibrescia.it: Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!