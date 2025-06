Corte d' Assise di Lanciano condanna Aldo Di Nunzio all' ergastolo per omicidio della moglie

La tragedia di Lanciano si è consumata nel silenzio di una vita condivisa, culminando con una sentenza che scuote la comunità. La Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo Aldo Di Nunzio, 73 anni, per l'omicidio volontario della moglie, Annamaria D'Eliseo. Un caso che riaccende il dibattito sulla violenza domestica e sull'importanza di prevenire drammi così drammmatici. La verità emerge, ma quanto può il dolore nascondere?

La Corte d'Assise di Lanciano ha condannato all'ergastolo Aldo Rodolfo Di Nunzio, 73 anni, sotto processo per l'omicidio della moglie, la collaboratrice scolastica Annamaria D'Eliseo, di 60 anni. L'uomo è imputato di omicidio volontario aggravato. Il fatto risale al 15 luglio 2022. Secondo l'accusa Di Nunzio - che si è sempre professato innocente - ha strangolato la moglie con alcuni fili elettrici nella cantina-garage della loro abitazione in località Iconicella di Lanciano, inscenando poi il suicidio della donna.

