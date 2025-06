Corsa per palazzo Murena Ballottaggio Gammaitoni appoggia Marianelli

Perugia si prepara a un nuovo capitolo nel mondo accademico: il professor Luca Gammaitoni ha deciso di sostenere la candidatura di Marianelli nel ballottaggio per il rettorato di Palazzo Murena. Questa alleanza strategica può fare la differenza, rafforzando la posizione del candidato del dipartimento di Filosofia e aprendo scenari inediti per il futuro dell’ateneo. Un accordo per...

PERUGIA - E' ufficiale. Il professor Luca Gammaitoni, fuori al primo turno per un pugno di voti, sosterrĂ la corsa al rettorato del collega Massimiliano Marianelli, rimasto a contendersi la guida di Palazzo Murena con il professor Daniele Porena. Questo significa che Marianelli, direttore del dipartimento di Filosofia, uscito dalle urne con 405 preferenze, potrĂ contare anche su quelle incassate da Gammaitoni, che erano circa 289. Un accordo per cercare di sbarrare la strada al tentativo di rimonta dell'altro candidato al ballottaggio, Daniele Porena, che al primo turno ha raccolto 298 voti ponderati.

Università degli Studi di Perugia: ufficiale accordo Marianelli Gammaitoni

