Corsa al riarmo 100 miliardi di dollari in un anno per gli arsenali nucleari | una deriva verso il baratro

Una corsa agli armamenti senza freni, che rischia di condurre il mondo verso un baratro di instabilità e conflitti. Nel 2024, gli arsenali nucleari sono stati potenziati a livelli record, con una spesa senza precedenti che mette a repentaglio la sicurezza globale. È urgente agire prima che questa escalation si trasformi in una crisi irrisolvibile, perché il futuro dell'umanità dipende dalle nostre scelte di oggi.

Nel 2024, il mondo ha speso 100,2 miliardi di dollari per le armi nucleari. È la cifra più alta mai registrata, pari a 3.169 dollari al secondo. In un solo anno, i nove Stati dotati di arsenali atomici – Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Regno Unito, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord – hanno aumentato dell’11% le risorse destinate alla minaccia atomica. In cinque anni l’aumento complessivo ha superato il 32%. Non si tratta solo di numeri. Questo significa che ogni minuto del 2024 sono stati spesi 190.151 dollari per rendere il mondo più vulnerabile. Mentre si discute di pace nelle conferenze internazionali, il bilancio reale delle priorità parla il linguaggio delle armi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Corsa al riarmo, 100 miliardi di dollari in un anno per gli arsenali nucleari: una deriva verso il baratro

