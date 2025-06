Corruzione per Ilaria Bugetti sindaca Pd di Prato | tutte le accuse

L'ombra della corruzione si allunga sulla figura di Ilaria Bugetti, sindaca Pd di Prato, tra accuse che scuotono la sua leadership e indagini delicate della Dda. Un caso che riaccende il dibattito sul voto di scambio e la trasparenza della politica locale, portando alla luce una vicenda complessa e dai risvolti ancora da chiarire. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che mette in discussione l'integritĂ delle istituzioni.

Scalpore per le indagini della Dda sulla nota dem: l'ombra del voto di scambio in un'inchiesta che viene da lontano

Ipotesi corruzione: avviso di garanzia per la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti - Un’ombra si abbatte sulla città di Prato: la sindaca Ilaria Bugetti, coinvolta in un’indagine per corruzione, si trova al centro di un clamore giudiziario che scuote l’amministrazione e la comunità .

